Экс-футболист Торбинский заявил, что не хочет возвращаться в Россию из США
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- РИА Новости
«Если честно, к России тянет только то, что родители там живут, сестра с племянницами, друзья. А так — в настоящий момент возвращаться не хочется. У детей кое-какие аллергические истории в России, а тут их нет», — приводит слова Торбинского Sports.ru.
По его словам, ему кажется, что в США более качественные продукты, а также ему нравится климат в Майами.
«В Москве, конечно, лето тоже прикольное, но здесь постоянно живёшь с солнцем, а от этого даже настроение всегда хорошее. Ты, по сути, даже не одеваешься — шорты, майку и сланцы надел, да и пошёл. Это очень положительно влияет на психологическое состояние», — добавил Торбинский.
35-летний футболист, являющийся воспитанником московского «Спартака», на протяжении карьеры, помимо красно-белых, играл за такие клубы, как «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», кипрский «Пафос», «Балтика» и «Енисей», из которого ушёл в 2019 году.
В составе сборной России он играл с 2007 по 2016 год, завоевав с командой бронзу Евро-2008.
Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России хочет открыть футбольную академию в США.