Экс-футболист Торбинский заявил, что не хочет возвращаться в Россию из США

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский заявил, что не хочет возвращаться на родину из США, куда он переехал летом 2019 года.

«Если честно, к России тянет только то, что родители там живут, сестра с племянницами, друзья. А так — в настоящий момент возвращаться не хочется. У детей кое-какие аллергические истории в России, а тут их нет», — приводит слова Торбинского Sports.ru.

По его словам, ему кажется, что в США более качественные продукты, а также ему нравится климат в Майами.

«В Москве, конечно, лето тоже прикольное, но здесь постоянно живёшь с солнцем, а от этого даже настроение всегда хорошее. Ты, по сути, даже не одеваешься — шорты, майку и сланцы надел, да и пошёл. Это очень положительно влияет на психологическое состояние», — добавил Торбинский.

35-летний футболист, являющийся воспитанником московского «Спартака», на протяжении карьеры, помимо красно-белых, играл за такие клубы, как «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», кипрский «Пафос», «Балтика» и «Енисей», из которого ушёл в 2019 году.

В составе сборной России он играл с 2007 по 2016 год, завоевав с командой бронзу Евро-2008.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России хочет открыть футбольную академию в США.