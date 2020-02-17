Экс-игрок сборной России хочет открыть футбольную академию в США

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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский заявил, что намерен открыть в Соединённых Штатах футбольную академию.
Экс-игрок сборной России хочет открыть футбольную академию в США
  • РИА Новости

«Планирую здесь открыть свою академию. Здесь же живёт Женя Стариков (экс-футболист «Томи» — RT.), русскоязычное комьюнити немаленькое. Примерно представляю, что за академия будет — точно соккер», — приводит слова Торбинского Sports.ru.

По его словам, он понимает, что в Америке футбол не так популярен, но открытие академии может быть актуальным, так как в США пройдёт чемпионат мира 2026 года. 

«Хочу, чтобы в моей академии футбол был и как занятие для души, и с претензией на professional. Сначала сам буду заниматься, а если пойдет дальше, то задумаюсь о расширении и партнёрах, но пока до этого далеко», — добавил Торбинский.

35-летний футболист, являющийся воспитанником московского «Спартака», на протяжении карьеры, помимо красно-белых, играл за такие клубы, как «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», кипрский «Пафос», «Балтика» и «Енисей», из которого ушёл в 2019 году.

В составе сборной России он играл с 2007 по 2016 год, завоевав с командой бронзу Евро-2008.

Ранее Торбинский сообщил о своём переезде в США.

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