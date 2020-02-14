Бронзовый призёр Евро-2008 Торбинский сообщил о своём переезде в США

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Дмитрий Торбинский сообщил, что переехал жить в США.

«Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера», — приводит слова Торбинского РИА Новости.

35-летний футболист, являющийся воспитанником московского «Спартака», на протяжении карьеры, помимо красно-белых, играл за такие клубы, как «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Краснодар», кипрский «Пафос», «Балтика» и «Енисей», из которого ушёл в 2019 году.

В составе сборной России он играл с 2007 по 2016 год, завоевав с командой бронзу Евро-2008.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был признан самым финансово стабильным футбольным клубом России.