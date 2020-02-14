Петербургский «Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России по версии компании Soccerex.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», сине-бело-голубые заняли 23-е место в списке — с финансово-футбольным индексом 1,309. По этому показателю клуб с берегов Невы является лучшим среди всех представителей России.

Кроме того, в топ-100 рейтинга вошёл «Спартак», который расположился на 37-й позиции, а за ним идут «Краснодар» (60), ЦСКА (98) и «Локомотив» (99).

Лидером по данному показателю в мире является ПСЖ, второе место занимает «Манчестер Сити», а замыкает тройку лучших «Бавария».

Ранее в «Сочи» рассказали, когда ожидают приезда футболиста «Зенита» Александра Кокорина.