«Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России

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Петербургский «Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России по версии компании Soccerex.
«Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Зенита», сине-бело-голубые заняли 23-е место в списке — с финансово-футбольным индексом 1,309. По этому показателю клуб с берегов Невы является лучшим среди всех представителей России.

Кроме того, в топ-100 рейтинга вошёл «Спартак», который расположился на 37-й позиции, а за ним идут «Краснодар» (60), ЦСКА (98) и «Локомотив» (99). 

Лидером по данному показателю в мире является ПСЖ, второе место занимает «Манчестер Сити», а замыкает тройку лучших «Бавария».

Ранее в «Сочи» рассказали, когда ожидают приезда футболиста «Зенита» Александра Кокорина.

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