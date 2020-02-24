«Сочи» усилится полузащитником «Сток Сити» Имбула

ФК «Сочи» договорился о переходе в команду 27-летнего полузащитника сборной ДР Конго Жанелли Имбула.

«Да, «Сочи» отправил запрос в РПЛ на регистрацию Имбула, вскоре будет подписан контракт. Надеемся, что в «Сочи» у него всё срастется и он станет выступать на высоком уровне. Ему всего 27 лет. Человек долгое выступал в Европе, потому у него высокопрофессиональный подход к работе и проблем с мотивацией не возникнет. К тому же два новичка, говорящие на французском языке, будут лучше адаптироваться на новом месте», — цитирует генерального директора клуба Дмитрия Рубашко «Спорт-экспресс».

Последним клубом Имбула был английский «Сток Сити», который приобрёл футболиста в 2016 году за €24 млн. В настоящее время футболист пребывает в статусе свободного агента.

Ранее чемпион мира Рами обратился к болельщикам «Сочи».