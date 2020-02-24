Чемпион мира Рами обратился к болельщикам «Сочи»

Французский защитник, чемпион мира 2018 года Адиль Рами обратился к болельщикам российского клуба «Сочи».

«Привет, Сочи! Меня зовут Адиль Рами. Увидимся скоро на стадионе «Фишт», — сказал Рами в видеообращении, опубликованном в Instagram клуба.

Рами стал свободным агентом после расторжения контракта с турецким «Фенербахче», за который он играл с лета 2019 года. 21 февраля он стал игроком «Сочи».

В его послужном списке выступления за такие клубы, как «Этуаль», «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья» и «Марсель».

В составе сборной Франции он завоевал золото чемпионата мира 2018 года и серебро чемпионата Европы — 2016.

Ранее агент рассказал подробности перехода Рами в «Сочи».