Паунд считает, что для принятия решения по ОИ-2020 есть не более трёх месяцев

Бывший глава Международного антидопингового агентства (WADA), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказал мнение о крайних сроках принятия решения по возможному переносу летней Олимпиады из Токио из-за вспышки коронавируса.

«Решение можно принять и за два месяца до начала Игр, если потребуется. Многие процессы должны начаться после этой отметки: усиление мер безопасности, закупка продовольствия, запуск Олимпийской деревни, размещение СМИ», — приводит слова Паунда Associated Press.

Он отметил, что если дойдёт до необходимости принимать решение, то, вероятно, это будет отмена Игр, а не их перенос в другую страну.

«Это новая война, и с ней придётся столкнуться. И примерно в это же время, я думаю, люди начнут задаваться вопросом: «Достаточно ли ситуация под контролем, чтобы мы могли быть уверены в том, что отправимся в Токио, или нет?» — подытожил член МОК.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее министр здравоохранения Японии заявил, что пока рано говорить об отмене Олимпиады.