«Некорректно делать коронавирус частью избирательной кампании»: в Токио возмутились идеей перенести Олимпиаду в Лондон

Губернатор Токио Юрико Коикэ назвала некорректным предложение кандидата в мэры Лондона Шона Бэйли о переносе в столицу Великобритании летних Олимпийских игр, которые должны пройти в Японии с 24 июля по 9 августа. Бэйли объяснял свою инициативу тем, что ранее несколько спортивных мероприятий в странах Азии отменили или прервали из-за вспышки коронавируса. При этом в истории Олимпийских игр ещё не происходило переноса состязаний из одного города в другой в тот момент, когда до их начала оставалось немногим более пяти месяцев.

Губернатор Токио Юрико Коикэ резко отреагировала на слова кандидата в мэры Лондона Шона Бэйли о том, что город мог бы принять грядущие летние Олимпийские игры вместо японской столицы из-за вспышки коронавируса. Она заверила, что первые случаи смерти из-за инфекции в стране не повлияют на организацию соревнований.

«Было некорректно пытаться сделать эту проблему частью своей избирательной кампании в ходе борьбы за пост мэра. Внимание мировой общественности приковано к этой теме из-за круизного лайнера Diamond Princess. Однако национальность судна — Великобритания. Мне бы хотелось, чтобы подобные аспекты данного вопроса были хорошо поняты», — цитирует Коикэ Inside the Games.

Своей идеей перенести Олимпиаду из Токио в Лондон Бэйли поделился ещё до того, как стало известно о гибели в Японии двух пожилых граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией. По мнению политика, столица Великобритании, уже принимавшая у себя соревнования три раза, обладает всей необходимой инфраструктурой, чтобы снова организовать состязания.

«Учитывая постоянные срывы мероприятий, вызванные вспышкой коронавируса, я призываю Международный олимпийский комитет всерьёз рассмотреть вопрос о готовности Лондона к тому, чтобы принять Олимпиаду, если возникнет такая необходимость. У нас есть необходимая инфраструктура и опыт, и если меня изберут, то я добьюсь того, чтобы Лондон был вновь готов принять у себя крупнейшее спортивное торжество, если в трудную минуту от нас это потребуется», — заявил Бэйли City A.M.

Япония является третьей страной по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией после Китая и Южной Кореи. За последний месяц на её территории диагноз был подтверждён более чем у 100 человек. Также у берегов Иокогамы остаётся пришвартованным судно Diamond Princess, на котором число заболевших превысило 600. Среди заразившихся оказались двое россиян.

В связи со стремительным распространением коронавируса Япония вслед за Китаем стала отказываться от проведения спортивных соревнований или изменять их программу. Так, организаторы резко ограничили состав участников Токийского марафона, одного из самых престижных в мире. Допустили только профессиональных бегунов с высокими личными рекордами. По данным СМИ, вместо ожидавшихся 38 тыс. легкоатлетов на улицы Токио 1 марта выйдут лишь около 200. При этом сообщается, что получившим отказ будет разрешено заявиться на следующий год, однако стартовые взносы им возвращены не будут. Стоит отметить, что для многих это был один из последних шансов показать необходимое для попадания на Олимпиаду время.

В Международном олимпийском комитете уже высказывались по поводу возможного влияния коронавируса на проведение ОИ-2020 в Токио в штатном режиме. Глава координационной комиссии по подготовке к проведению соревнований Джон Коутс утверждал, ссылаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, что оснований для переноса или отмены Игр нет. Однако такое заявление прозвучало ещё 14 февраля, когда число заражённых в Японии было ниже в два с половиной раза, а на Diamond Princess — в три раза.

В истории Олимпийских игр был всего один случай, когда соревнования пришлось перенести. Это произошло с зимней Олимпиадой 1976 года, которая первоначально должна была пройти в американском Денвере. За четыре года до назначенного срока жители города провели референдум и отказались финансировать проведение соревнований, после чего столицей Игр был назначен Инсбрук, принявший их второй раз за 12 лет. Также пришлось перенести из Мельбурна, где должна была пройти летняя Олимпиада 1956 года, в Стокгольм соревнования по конному спорту. Причиной стали очень строгие карантинные правила, касавшиеся завозимых в Австралию лошадей.

До Олимпийских игр в Токио остаётся чуть больше 150 дней, и это крайне маленький срок для того, чтобы перенести соревнования такого масштаба, на которых ожидается присутствие около 10 тыс. спортсменов из более чем 200 стран. Хотя наличие у Лондона готовой инфраструктуры после Олимпиады 2012 года является большим плюсом, нерешёнными останутся вопросы размещения всех гостей, проведения церемоний открытия и закрытия, привлечения спонсоров и перераспределения квот для принимающей стороны. Наконец, сами жители британской столицы не высказывали своего мнения о том, хотят ли они экстренного переноса Олимпиады в их город.