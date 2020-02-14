У ВОЗ пока нет рекомендаций по проведению ОИ во время вспышки коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не определила специальные рекомендации для Японии по проведению Олимпийских игр во время вспышки коронавируса.
У ВОЗ пока нет рекомендаций по проведению ОИ во время вспышки коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, слова которого передаёт РИА Новости.

Он отметил, что организация предложит японской стороне любую поддержку и технические советы по управлению рисками, которые связаны с проведением соревнований в условиях распространения коронавируса.

«На данный момент не было никакого специального обсуждения или решения относительно любого из этих массовых событий в ближайшие месяцы, но мы готовы и для стран ВОЗ, которые принимают у себя эти мероприятия, а также для организаторов предложить свои лучшие методы по оценке и управлению рисками», — добавил специалист.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что глава оргкомитета ОИ-2020 обеспокоен ситуацией с коронавирусом.

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