У ВОЗ пока нет рекомендаций по проведению ОИ во время вспышки коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не определила специальные рекомендации для Японии по проведению Олимпийских игр во время вспышки коронавируса.

Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, слова которого передаёт РИА Новости.

Он отметил, что организация предложит японской стороне любую поддержку и технические советы по управлению рисками, которые связаны с проведением соревнований в условиях распространения коронавируса.

«На данный момент не было никакого специального обсуждения или решения относительно любого из этих массовых событий в ближайшие месяцы, но мы готовы и для стран ВОЗ, которые принимают у себя эти мероприятия, а также для организаторов предложить свои лучшие методы по оценке и управлению рисками», — добавил специалист.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что глава оргкомитета ОИ-2020 обеспокоен ситуацией с коронавирусом.