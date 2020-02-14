У ВОЗ пока нет рекомендаций по проведению ОИ во время вспышки коронавируса
- Reuters
Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, слова которого передаёт РИА Новости.
Он отметил, что организация предложит японской стороне любую поддержку и технические советы по управлению рисками, которые связаны с проведением соревнований в условиях распространения коронавируса.
«На данный момент не было никакого специального обсуждения или решения относительно любого из этих массовых событий в ближайшие месяцы, но мы готовы и для стран ВОЗ, которые принимают у себя эти мероприятия, а также для организаторов предложить свои лучшие методы по оценке и управлению рисками», — добавил специалист.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.
Ранее сообщалось, что глава оргкомитета ОИ-2020 обеспокоен ситуацией с коронавирусом.