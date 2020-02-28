Отборочный турнир на ОИ-2020 у гребцов перенесён из-за коронавируса

Международная федерация гребного спорта (FISA) объявила о переносе квалификационного турнира на Олимпиаду-2020, который должен был пройти в Корее 27—30 апреля.

Вместо этого соревнования состоятся в Италии 8—10 мая. Решение было принято из-за эпидемии коронавируса, информирует ТАСС со ссылкой на FISA. Ранее сообщалось, что российские мужчины взяли три медали ЧЕ в стрельбе по движущейся мишени.