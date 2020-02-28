Тренер объяснила причины отказа российских гимнастов от выступления на этапе КМ в США

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о причине отказа российских гимнастов от участия в этапе Кубка мира в американском Милуоки.

«Насчёт этапа в США было принято такое решение из-за того, что спортсмены летят туда с двумя пересадками. Одна из них — в Амстердаме, она самая страшная. Если хотя бы один человек в самолёте будет под подозрением, то всех пассажиров посадят на карантин минимум на две недели. Представляете, что означает для гимнаста две недели карантина? У нас на носу чемпионат Европы», — цитирует Родионенко ТАСС.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдёт с 6 по 10 мая 2020 года в Баку.

Ранее гимнаст Нагорный заявил, что сборная России пропустит этап КМ в США из-за коронавируса.