Тренер объяснила причины отказа российских гимнастов от выступления на этапе КМ в США

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о причине отказа российских гимнастов от участия в этапе Кубка мира в американском Милуоки.
Тренер объяснила причины отказа российских гимнастов от выступления на этапе КМ в США
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Насчёт этапа в США было принято такое решение из-за того, что спортсмены летят туда с двумя пересадками. Одна из них — в Амстердаме, она самая страшная. Если хотя бы один человек в самолёте будет под подозрением, то всех пассажиров посадят на карантин минимум на две недели. Представляете, что означает для гимнаста две недели карантина? У нас на носу чемпионат Европы», — цитирует Родионенко ТАСС.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдёт с 6 по 10 мая 2020 года в Баку.

Ранее гимнаст Нагорный заявил, что сборная России пропустит этап КМ в США из-за коронавируса.

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