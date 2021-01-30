Футболист «Марселя» получил ранение в результате нападения фанатов на клубную базу

Болельщики «Марселя», которые прорвались на базу команды с требованием отставки президента клуба Жака-Анри Эйро, попали петардой в защитника команды Альваро Гонсалеса.

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globallookpress.com

Об этом сообщает Get French Football News. В результате случившегося футболист получил небольшое ранение спины. Болельщики, недовольные нынешней физической формой команды, прорвались на клубную базу 30 января. Они требуют избавиться от президента клуба Жака-Анри Эйро, которого считают парижским кандидатом. Ранее сообщалось, что двое футболистов ПСЖ заболели коронавирусом.