Вратарь «Марселя» высказался о нападении фанатов на клубную базу

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Вратарь «Марселя» Стив Манданда прокомментировал массовое нападение фанатов на базу клуба.

«Я играю в «Марселе» уже 13 лет, знаю всё об этом клубе. Понимаю, какую любовь и разочарование он может вызывать. Но сегодняшние события меня огорчают. Я считаю их неприемлемыми. Мы футболисты, но спортивный кризис никоим образом не может оправдать такую волну насилия», — приводит слова Манданда официальный сайт «Марселя».

Ущерб клуба от погромов оценивается в несколько сотен тысяч евро.

Ранее сообщалось, что футболист «Марселя» получил ранение в результате нападения фанатов на клубную базу.

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