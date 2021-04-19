Макрон поддержал отказ французских клубов от участия в Суперлиге

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Президент Франции Эманнуэль Макрон прокомментировал новость об официальном формировании европейской Суперлиги.
Макрон поддержал отказ французских клубов от участия в Суперлиге
  • © REUTERS/Christian Hartmann

«Президент поддержал отказ французских клубов от участия в Суперлиге, которая угрожает принципам единства и спортивных заслуг. Французские власти поддержат все шаги УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) и ФИФА (Международной федерации футбола) для защиты целостности соревнований, национальных или европейских», — сообщили в пресс-службе президента Франции.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги.

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