ФИФА раскритиковала создание европейской Суперлиги

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Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на создание европейской Суперлиги с участием топ-клубов континента.

«В этом контексте ФИФА может только выразить свое неодобрение «европейской сепаратистской лиги», которая находится за пределами международных футбольных структур», — приводит слова из заявления ФИФА Reuters.

В ФИФА также подчеркнули, что организация всегда выступает за единство в мировом футболе и намерена продолжать работать по развитию футбола по всей планете, соблюдая справедливую модель распределения в этом виде спорта.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, участниками которой стали мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал». 

Ранее сообщалось, что президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов.

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