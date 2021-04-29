Головин: если будет предложение от топ-клуба, то это шаг вперёд и его нужно делать

Российский полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин высказал мнение о своём будущем.

«Правда, что зимой мной интересовался «Вест Хэм Юнайтед». Понятно, что АПЛ. Но я решил, что я уже тут долгое время. У «Монако» больше шансов, чем у «Вест Хэма», играть в Лиге чемпионов и в еврокубках. Плюс «Вест Хэм» — это даже немного шаг назад. Если будет предложение от топового клуба, то это шаг вперёд и его нужно делать», — заявил Головин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Он отметил, что зимой, когда он был травмирован и не играл, его посещали мысли о России.

«Я не то чтобы хотел вернуться. Просто было больше мыслей в голове о том, что там хорошо. Это дом, родной язык. Но не было такого, что я был готов принять решение вернуться. Близко к такому не было. Не чувствую, что я нахожусь в стагнации. Наоборот, чувствую развитие. С приходом нового тренерского штаба стал понимать больше физически и тактически, чтобы быть полезным. Точно знаю, что развитие идёт», — добавил российский хавбек.

24-летний Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В его активе 11 голов и 16 голевых передач в 86 матчах за монегасский клуб.

Ранее Сеск Фабрегас заявил, что такой умный игрок, как Головин, сможет заиграть где угодно.