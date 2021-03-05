Головин признан лучшим футболистом «Монако» в феврале
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба клуба, за Головина проголосовали 37% болельщиков. 24-летний российский хавбек в четырёх сыгранных матчах записал в свой актив три гола и три результативные передачи.
Второе место по итогам голосования занял Гильермо Марипан — 30% голосов.
По итогам 28 туров «Монако» с 55 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным в составе уступил «Страсбургу» в чемпионате Франции.