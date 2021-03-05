Головин признан лучшим футболистом «Монако» в феврале

Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим футболистом клуба французской Лиги 1 «Монако» в феврале.

Как сообщает пресс-служба клуба, за Головина проголосовали 37% болельщиков. 24-летний российский хавбек в четырёх сыгранных матчах записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

Второе место по итогам голосования занял Гильермо Марипан — 30% голосов.

По итогам 28 туров «Монако» с 55 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным в составе уступил «Страсбургу» в чемпионате Франции.