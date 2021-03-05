Головин признан лучшим футболистом «Монако» в феврале

Короткая ссылка
Российский полузащитник Александр Головин признан лучшим футболистом клуба французской Лиги 1 «Монако» в феврале.
Головин признан лучшим футболистом «Монако» в феврале
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, за Головина проголосовали 37% болельщиков. 24-летний российский хавбек в четырёх сыгранных матчах записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

Второе место по итогам голосования занял Гильермо Марипан — 30% голосов.

По итогам 28 туров «Монако» с 55 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным в составе уступил «Страсбургу» в чемпионате Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить