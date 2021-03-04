«Монако» с Головиным в составе уступил «Страсбургу» в чемпионате Франции

«Монако» потерпел поражение от «Страсбурга» в матче 28-го тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Страсбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в компенсированное время забил Фредерик Гильберт.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин не отметился результативными действиями и был заменён на 73-й минуте.

Монегаски с 55 очками находятся на четвёртом месте чемпионата Франции. «Страсбург» набрал 33 очка и находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Лион» в меньшинстве сыграл вничью с «Марселем» в Лиге 1.