«Монако» с Головиным в составе уступил «Страсбургу» в чемпионате Франции
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Встреча прошла в Страсбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в компенсированное время забил Фредерик Гильберт.
Российский хавбек «Монако» Александр Головин не отметился результативными действиями и был заменён на 73-й минуте.
Монегаски с 55 очками находятся на четвёртом месте чемпионата Франции. «Страсбург» набрал 33 очка и находится на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Лион» в меньшинстве сыграл вничью с «Марселем» в Лиге 1.