«Лион» в меньшинстве сыграл вничью с «Марселем» в Лиге 1
Встреча, прошедшая на «Велодроме», завершилась со счётом 1:1.
«Лион» открыл счёт на 21-й минуте благодаря голу Карла Токо Экамби.
«Марсель» ответил голом Аркадиуша Милика, реализовавшего пенальти на 44-й минуте.
Гости остались в меньшинстве на 70-й минуте. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Лукас Пакета.
«Лион», набрав 56 очков, вышел на чистое третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель», проводивший первый матч под руководством нового главного тренера Хорхе Сампаоли, с 39 очками — седьмой.
Ранее сообщалось, что два голевых паса Головина помогли «Монако» обыграть «Брест» в матче Лиги 1.