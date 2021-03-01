«Лион» в меньшинстве сыграл вничью с «Марселем» в Лиге 1

«Лион» и «Марсель» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на «Велодроме», завершилась со счётом 1:1.

«Лион» открыл счёт на 21-й минуте благодаря голу Карла Токо Экамби.

«Марсель» ответил голом Аркадиуша Милика, реализовавшего пенальти на 44-й минуте.

Гости остались в меньшинстве на 70-й минуте. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Лукас Пакета.

«Лион», набрав 56 очков, вышел на чистое третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель», проводивший первый матч под руководством нового главного тренера Хорхе Сампаоли, с 39 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что два голевых паса Головина помогли «Монако» обыграть «Брест» в матче Лиги 1.