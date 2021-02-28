Два голевых паса Головина помогли «Монако» обыграть «Брест» в матче Лиги 1

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«Монако» одержал победу над «Брестом» в матче 27-го тура французской футбольной Лиги 1.
Два голевых паса Головина помогли «Монако» обыграть «Брест» в матче Лиги 1
  • Reuters

Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом 2:0. 

В составе команды хозяев отличились Стеван Йоветич и Кевин Фолланд на 76-й и 90-й минутах. Причём две результативные передачи отдал российский полузащитник Александр Головин, который вышел на замену на 59-й минуте.

На 30-й минуте форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер не смог реализовать пенальти.

«Монако» набрал 55 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Брест» (31) находится на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Монако» победил ПСЖ в Лиге 1.

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