«Монако» победил ПСЖ в Лиге 1, Головин вышел на поле в конце матча

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«Монако» одержал победу над «Пари Сен-Жермен» в матче 26-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Монако» принесли голы Софьяна Диопа и Гильермо Марипана, забивших на шестой и 51-й минутах. Российский хавбек Александр Головин вышел на замену на 80-й минуте, но не отличился результативными действиями.

ПСЖ с 54 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Монако» с 52 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что «Лион» победил «Брест» и вышел на первое место в Лиге 1.

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