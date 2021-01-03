Бывший помощник Тухеля прокомментировал его увольнение из ПСЖ

Жольт Лёв, ассистент бывшего наставника «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля, рассказал, что был удивлён отставкой тренерского штаба, и подверг критике спортивного директора клуба Леонардо.

«Мы были шокированы, когда 23 декабря, после победы над «Страсбуром» со счётом 4:0, спортивный директор Леонардо собрал нас и сказал, что клуб больше не рассчитывает на Тухеля. После значительных трудностей 2020 года, после достижения исторического успеха в ПСЖ, после выхода из группы Лиги чемпионов, в самом разгаре чемпионата Франции принято решение, которое трудно понять. При этом отпечаток на наши выступления наложили бесконечные травмы по ходу сезона и борьба с коронавирусом. Я думаю, то, как мы завершили этот год, — это профессиональный успех. Мы действительно превзошли ожидания», — цитирует специалистa Le Parisien.

Жольт Лёв считает, что источником конфликта между Тухелем и главным директором парижского клуба Леонардо стало летнее трансферное окно. Спортивный директор придерживался иных принципов управления, чем тренер.

Официально Тухель покинул свою должность в ПСЖ 29 декабря. Новым тренером парижского клуба назначен 48-летний аргентинец Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что ПСЖ объявил о назначении Почеттино.