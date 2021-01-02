ПСЖ объявил о назначении Почеттино

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о назначении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 48-летним аргентинцем рассчитано до лета 2022 года.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. С лондонцами аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, но не выиграл ни одного трофея. В разное время он также работал в испанском клубе «Эспаньол» и английском «Саутгемптоне».

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер выразил готовность вернуться в «Арсенал».