ПСЖ объявил о назначении Почеттино

Короткая ссылка
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о назначении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино главным тренером команды.
ПСЖ объявил о назначении Почеттино
  • © Matthias Balk/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 48-летним аргентинцем рассчитано до лета 2022 года.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. С лондонцами аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, но не выиграл ни одного трофея. В разное время он также работал в испанском клубе «Эспаньол» и английском «Саутгемптоне».

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер выразил готовность вернуться в «Арсенал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить