Венгер выразил готовность вернуться в «Арсенал»

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что был бы готов вновь возглавить команду, но не верит в то, что руководство клуба позовёт его обратно.

«Если я понадоблюсь, то помогу им, но я не ожидаю этого, нет. По-прежнему ли меня расстраивает то, как был организован мой уход из клуба? Вы знаете, время — хороший доктор», — заявил Венгер в интервью NBC Sports.

После 16 туров «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице.

В настоящее время командой руководит испанец Микель Артета. Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.

Ранее Юрген Клопп заявил, что игроки и тренеры должны сделать всё, чтобы АПЛ продолжилась.