Клопп: мы должны сделать всё, чтобы АПЛ продолжилась

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с коронавирусом в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Я не врач, но думаю, что мы должны сделать всё возможное, чтобы чемпионат продолжился. Мы знали, что зимой будет вторая волна заболеваний. Вдобавок было Рождество, когда людям труднее самоизолироваться. Конечно, число случаев заболевания будет расти и в футболе, но мы по-прежнему делаем всё, чтобы парни были в максимальной безопасности. Я думаю, турнир может продолжаться. Люди хотят смотреть матчи, и мы изолированы, в отличие от остального общества. Думаю, что мы можем и дальше играть, но я уважаю специалистов, а также уважаю любые решения, которые будут приняты в ближайшие несколько недель», — цитирует немца Sky Sports.

Из-за вспышки коронавируса в ряде команд несколько матчей АПЛ были отменены.

Ранее сообщалось, что пятеро футболистов «Манчестер Сити» пропустят матч АПЛ с «Челси» из-за коронавируса.