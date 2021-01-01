Пятеро футболистов «Манчестер Сити» пропустят матч АПЛ с «Челси» из-за коронавируса

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Пятеро футболистов «Манчестер Сити» не смогут помочь команде в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Челси» из-за положительных тестов на коронавирус.
Пятеро футболистов «Манчестер Сити» пропустят матч АПЛ с «Челси» из-за коронавируса
  • Reuters

«Пятеро игроков изолированы на десять дней. Первая серия тестов обнаружила коронавирус у двоих, а вторая — ещё у троих футболистов», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Испанец не назвал имена заболевших игроков, но ранее клуб сообщал о заболевании Габриэла Жезуса и Кайла Уокера.

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» должен пройти 3 января в Лондоне.

Ранее сообщалось, что матчи АПЛ будут проходить без зрителей на трибунах из-за коронавируса.

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