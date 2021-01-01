Пятеро футболистов «Манчестер Сити» пропустят матч АПЛ с «Челси» из-за коронавируса
- Reuters
«Пятеро игроков изолированы на десять дней. Первая серия тестов обнаружила коронавирус у двоих, а вторая — ещё у троих футболистов», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.
Испанец не назвал имена заболевших игроков, но ранее клуб сообщал о заболевании Габриэла Жезуса и Кайла Уокера.
Матч «Челси» — «Манчестер Сити» должен пройти 3 января в Лондоне.
Ранее сообщалось, что матчи АПЛ будут проходить без зрителей на трибунах из-за коронавируса.