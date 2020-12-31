Снова без болельщиков: матчи АПЛ будут проходить без зрителей на трибунах из-за коронавируса

Матч 16-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» не только закрыл футбольный 2020 год Англии, но и стал в высшем дивизионе последним, на котором писутствовали зрители. Из-за усиления мер борьбы с пандемией с 31 декабря введён запрет на появление на трибунах обладателей абонементов и покупателей разовых билетов.

Если верна примета о том, что новый год проведёшь так, как его встретишь, то для любителей Английской премьер-лиги (АПЛ) прозвучал тревожный сигнал. Выступление министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока утром в среду вычеркнуло последний город из списка тех, где болельщики могли смотреть футбол элитного уровня с трибун. Как заявил Хэнкок, рост количества случаев заболеваемости в Англии означает, что «необходимо распространить ограничения третьего уровня на более широкие территории, в том числе на Ливерпуль и Северный Йоркшир.

На фоне увеличения темпов прироста числа новых случаев коронавирусной инфекции в Великобритании показатели Ливерпуля долгое время выглядели наименее критичными. Однако под конец года тенденция затронула и этот регион. Как следствие, 31 декабря вся Англия за исключением островов Силли была переведена на более жёсткий режим ограничений — третьего или максимального четвертого уровня. Тогда как, по условиям протокола медицинской безопасности, только населённые пункты регионов, на которые распространяется более мягкий второй уровень ограничений, могли пускать на арены до двух тысяч жителей.

«Хотя в плане внедрения медицинских технологий для борьбы с коронавирусом наш регион по многим аспектам лидирует, скорость передачи заболевания в Ливерпуле и его окрестностях растёт, что ведёт к тревожному скачку числа заражений. В то же время количество выявленных случаев растёт тревожными темпами и по всей стране, из-за чего существует риск того, что Национальная система здравоохранения вынуждена будет работать на пределе возможностей. Никто из нас не хотел введения ограничительных мер третьего уровня, но, надеюсь, новые меры помогут замедлить и быстро подавить распространение вируса. Разумеется, мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы замедлить распространение вируса и сохранить жизни людей и их источники заработка», — подчеркнул мэр городской агломерации Ливерпуля Стив Ротерем.

Предпосылки для возникновения появились уже давно. В понедельник лига отменила встречу «Эвертона» и «Манчестер Сити» из-за вспышки коронавируса у гостей — и хотя спустя сутки «горожанам» позволили вернуться к тренировкам, это стало самым обсуждаемым событием дня в всей АПЛ. Во вторник тема получила продолжение в истории с «Фулхэмом»: в команде выросло число случаев COVID-19 в преддверии лондонского дерби с «Тоттенхэмом».

В начале декабря «Ньюкаслу» запретили ехать в гости к «Астон Вилле». За последние недели также уходили на карантин представители «Шеффилда», «Саутгемптона» и «Вест Хэма». Таким образом, заболевание вновь, как и в начале года, прерывает нормальную работу АПЛ.

Руководство лиги оперативно предоставляет свежие статистические данные, которые в последнее время выглядят не слишком позитивно.

На минувшей же неделе сразу 18 футболистов ушли на самоизоляцию. Это рекордный показатель в сезоне-2020/21, хотя ожидалось, что данные по декабрю станут более оптимистичными по сравнению с концом осени.

Сложная эпидемиологическая обстановка спровоцировала слухи о приостановке первенства, как уже случалось в начале года. Более того, новый рулевой «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс заявил о необходимости такого шага, обосновывая это безопасностью не только игроков, но и пожилых тренеров и технического персонала.

Однако 66-летнего специалиста массово не поддержали: наставник МЮ Уле-Гуннар Сульшер озвучил мнение большинства клубов — надо продолжать играть, ведь календарь АПЛ и так очень плотный. А ведь есть ещё матчи Кубка Англии, Кубка Английской футбольной лиги и международные выступления для трети команд элитного дивизиона.

Боссы АПЛ опровергли информацию об объявлении перерыва. Правительство Великобритании также заявило о готовности и дальше продолжать спортивные мероприятия на своей территории — при пустых трибунах и соблюдении строжайших медицинских протоколов.

Как ситуация будет развиваться дальше, пока не знает никто. Но то, что степень обеспокоенности футбольной Англии из-за коронавируса увеличилась.

Например, с 4 января все клубы (их насчитывается 72) низших профессиональных дивизионов обяжут регулярно тестировать своих представителей. Прежде ничего подобного на постоянной основе не делалось, да и в целом из-за скромных финансовых возможностей команд в Чемпионшипе и менее престижных лигах мониторинг осуществлялся выборочно.

Это привело к тому, что за последний месяц более 40 игр были отменены (последние девять попали под запрет вечером вторника). Легко подсчитать, что при возникновении таких обстоятельств финансовые потери клубов будут куда больше, чем 10 тысяч фунтов, которые тратятся на «ковидные» тесты два раза в неделю.

Добавим, что во вторник, согласно данным СМИ, в Великобритании было зафиксировано рекордное количество новых случае коронавируса за сутки — 53 135 человек. При сохранении подобных темпов роста заболеваемости в новом году английское футбольное сообщество может столкнуться с куда более серьёзными ограничениями, нежели просто матчи без зрителей.