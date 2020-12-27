Неожиданный успех «Арсенала» в лондонском дерби и упущенная победа МЮ в Лестере: как в АПЛ стартовал Boxing Day

«Арсенал» неожиданно обыграл «Челси» в лондонском дерби и прервал семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Англии. «Манчестер Юнайтед» в гостях упустил победу над «Лестером». «Эвертон» воспользовался осечкой прямых конкурентов и поднялся на второе место в турнирной таблице, а «Манчестер Сити» забил два безответных гола в ворота «Ньюкасла». RT рассказывает, как в АПЛ стартовал традиционный Boxing Day.

Первая победа «Арсенала» в АПЛ за два месяца

Так называемый Boxing Day давно стал традиционной частью АПЛ. Пока во многих европейских странах национальное первенство на рождественские и новогодние праздники приостанавливают, в Англии продолжают играть в футбол.

Причём расписание Boxing Day всегда получается максимально плотным. Вот и в этом сезоне с 26 декабря по 4 января будут сыграны матчи трёх туров. А первый игровой день порадовал болельщиков лондонским дерби «Арсенал» — «Челси».

«Канониры» в преддверии принципиального противостояния оказались буквально припёрты к стенке, ведь они не выигрывали в чемпионате с 1 ноября и опустились в турнирной таблице практически к зоне вылета. Очередная неудача вполне могла стоить работы Микелю Артете.

И испанский тренер в сложный момент решился на эксперименты. Он перешёл на схему 4—2—3—1 и оставил в запасе двух основных нападающих команды Пепе и Пьера Эмерика Обамеянга. Зато место в основе получили молодые Габриэл Мартинелли, Букайо Сака и Эмиль Смит.

Риск неожиданно оправдал себя. Уже в первом тайме «Арсенал» забил два безответных мяча. Команда грамотно воспользовалась стандартными положениями. Сначала Александр Ляказетт реализовал пенальти и отметился первым голом в АПЛ за три месяца, а затем Гранит Джака идеально исполнил штрафной.

Сразу после перерыва свои имена в протокол внесли молодые футболисты, на которых Артета сделал ставку. Смит отдал голевую передачу, а Сака нанёс красивый удар в дальний угол. Вероятно, полузащитник пытался выполнить подачу на дальнюю штангу, но мяч залетел в сетку.

В концовке «Челси» удалось возродить интригу после того, как на 85-й минуте Тэмми Абрахам грудью перевёл мяч в створ после прострела с фланга. В добавленное время судья назначил пенальти за фол Пабло Мари на Мэйсоне Маунте, но Бернд Лено парировал удар Жоржиньо.

Таким образом «Арсенал» прервал семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Англии и отдалился от зоны вылета, а «Челси» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах турнира.

50-й гол Рашфорда в чемпионате Англии

Не менее интригующим было противостояние «Лестера» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды набрали отличный ход, а подопечные Брендана Роджерса на прошлой неделе обыграли «Тоттенхэм» и поднялись на вторую строчку. В свою очередь, манкунианцы в случае победы могли потеснить соперника.

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В начале матча МЮ смотрелся лучше оппонента. Гости уже на первых минутах создали несколько опасных моментов, а в середине тайма открыли счёт после удачного розыгрыша аута на правом фланге. Завершил атаку, воспользовавшись передачей Бруну Фернандеша в падении, Маркус Рашфорд. Для англичанина этот гол стал юбилейным — 50-м в АПЛ. Этой отметки нападающий достиг в возрасте 23 лет и 56 дней. Лишь шестеро футболистов в истории добирались до неё, будучи моложе.

Однако «Лестер» быстро отыгрался после ошибки Фернандеша на своей половине поля. Харви Барнс дальним ударом застал врасплох Давида Де Хеа.

Ближе к финальному свистку соперники вновь обменялись забитыми мячами. Фернандеш после разрешающей тонкой передачи Эдинсона Кавани отправил снаряд в дальний угол и стал первым португальцем после Криштиану Роналду, который преодолел отметку в десять голов в отдельно взятом сезоне АПЛ.

«Лестер» спас от поражения молодой защитник гостей Аксель Туанзебе. Футболист пытался накрыть удар Джеймса Варди с ближней дистанции, однако только подправил мяч в ворота. Ещё одной неприятностью для Уле-Гуннара Сульшера стала травма Виктора Линделёфа. Тренер вынужден был заменить шведа на 66-й минуте, и вместо него на поле как раз вышел Туанзебе.

Тяжёлая победа «Эвертона»

Ничьей в матче прямых конкурентов воспользовался «Эвертон», который на выезде с минимальным счётом обыграл замыкающий турнирную таблицу «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на второе место. Эта победа стала для клуба четвёртой подряд, причём последовательно были повержены «Челси», «Лестер» и «Арсенал».

Но игра с аутсайдером получилась для команды Карло Анчелотти не менее тяжёлой. В отсутствие нескольких ключевых футболистов (Маркеса Аллана, Ришарлисона и Хамеса Родригеса) «Эвертон» с трудом создавал моменты и скорее мог пропустить, чем забить.

Однако за десять минут до конца основного времени чашу весов на сторону гостей склонил опытный Гилфи Тор Сигурдссон. С ударом исландца в дальний угол из пределов штрафной вратарь соперника не справился. Таким образом, «Шеффилд Юнайтед» по-прежнему не знает побед в текущем розыгрыше АПЛ. В активе команды, которая в прошлом сезоне боролась за место в зоне еврокубков, значатся лишь два очка.

Невероятные промахи Силвы и Агуэро

В свою очередь, «Манчестер Сити» одержал победу над «Ньюкаслом» — 2:0. Уже на 14-й минуте счёт ударом с близкой дистанции открыл Илкай Гюндоган. А сразу после перерыва Киран Кларк, пытаясь прервать прострел в собственную штрафную, выбил мяч прямо на Феррана Торреса, который воспользовался шансом.

Подопечные Хосепа Гвардиолы вполне могли довести дело до разгрома, но упустили несколько стопроцентных моментов. Так, Бернарду Силва с нескольких метров умудрился пробить в штангу, а вышедший на замену Серхио Аугэро из убойной позиции попал мячом во вратаря.

Тем не менее «Манчестер Сити» удалось набрать дежурные три очка и увеличить беспроигрышную серию во всех турнирах до десяти матчей. Также команда вышла на первое место в пяти ведущих европейских чемпионатах по количеству встреч без пропущенных мячей в текущем сезоне — 13.

Два гола «Астон Виллы» в меньшинстве

Победу также удалось одержать «Астон Вилле». Бирмингемцы дома разгромили «Кристал Пэлас» (3:0), который в прошлом туре пропустил семь безответных мячей от «Ливерпуля».

На этот раз гостям не помогло даже удаление защитника соперников Тайрона Мингса в самом конце первого тайма. Правда, к тому моменту хозяева уже вели в счёте благодаря голу Бертрана Траоре на пятой минуте.

А в меньшинстве «Астон Вилла» во второй половине встречи отличилась ещё дважды. Сначала Кортни Хос нанёс точный удар головой после розыгрыша стандартного положения, а затем Анвар Эль-Гази отметился красивым выстрелом из угла штрафной.

Таким образом бирмингемцы не только одержали третью победу в последних четырёх матчах АПЛ, но и помогли своему вратарю Дамиану Мартинесу укрепиться на первом месте в текущем розыгрыше Премьер-лиги по количеству встреч на «ноль». В активе аргентинца восемь «сухарей», тогда как у Эдерсона из «Манчестер Сити» — семь.