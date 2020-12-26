«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером» из-за автогола

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«Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» сыграли вничью в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лестером» из-за автогола
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счётом 2:2.

МЮ забил первым. Уже на 23-й минуте отличился Маркус Рэшфорд. «Лестер» ответил голом Харви Барнса на 31-й минуте.

Манкунианцы снова вышли вперёд благодаря мячу Бруну Фернандеша, забившего на 79-й минуте, но упустили победу из-за автогола Акселя Туанзебе, срезавшего мяч в свои ворота после удара форварда «Лестера» Джейми Варди.

«Лестер» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками — третий.

Ранее сообщалось, что футболисты «Манчестер Сити» Уокер и Жезус получили положительные результаты тестов на коронавирус.

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