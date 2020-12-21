Проблемы в «Арсенале», задержание Промеса и плевок Тюрама: главные скандалы недели в европейском футболе

Британские СМИ сообщили о расколе в стане лондонского «Арсенала». Отмечается, что лидеры команды недовольны работой главного тренера Микеля Артеты. Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам был лишён месячной зарплаты за плевок в лицо соперника в матче с «Хоффенхаймом». Форвард «Аякса» Квинси Промес вернулся к тренировкам после выхода из СИЗО и поблагодарил одноклубников и наставника Эрика тен Хага за поддержку. Ранее футболиста задержали, его подозревают в нападении на родственника с ножом.

Кризис в «Арсенале»

Последняя неделя перед уходом на рождественские и новогодние каникулы вышла богатой на события в ведущих европейских футбольных чемпионатах, причём не только на самом поле, но и за его пределами. Так, очередное поражение лондонского «Арсенала» заставило ещё громче звучать голоса тех, кто выступает за увольнение главного тренера Микеля Артеты. По сообщению британских СМИ, из-за неудач команда разделилась на два лагеря, что ещё больше усугубляет положение «канониров».

Отмечается, что часть игроков крайне недовольны работой специалиста, что, в свою очередь, негативно сказывается на атмосфере в раздевалке. В частности, их не устраивает отсутствие на поле плеймейкера Месута Озила и защитника Сократиса Папастатопулоса, не попадающих в заявку команды на матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и Лиги Европы.

Конкретные фамилии не называются, однако известно, что речь идёт о лидерах «Арсенала». При этом опасения по поводу возможного раздора внутри команды высказывают и эксперты. Так, экс-нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор предположил, что испанец обречён на увольнение, так как с каждым неудачным результатом он будет терять контроль над подопечными.

«В этой ситуации мне жаль Артету, потому что он пришёл и проделал хорошую работу с командой, выиграл Кубок Англии, а теперь из-за плохих результатов футболисты не хотят сражаться за него. Вы видите, насколько он энергичен в технической зоне, как пытается их мотивировать… Он делает всё, что в его силах. Но игроки уже проделывали подобное с предыдущими тренерами и сделают то же самое с ним. Они переложат ответственность на него и будут ждать прихода нового наставника», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

При этом сам наставник спокойно относится к сложившейся ситуации, так как, по его мнению, невозможно угодить абсолютно всем игрокам.

«Я не говорю, что нужно дружить с футболистами, но тебе необходимо поддерживать определённый уровень химии и взаимопонимания, потому что именно они в конце концов должны воплощать то, что ты наметил, и они должны верить в то, что ты пытаешься им транслировать», — приводит слова Артеты Daily Mail.

В то же время большая часть футболистов не спешит с выводами и остаётся на стороне тренера. По их мнению, в настоящий момент в «Арсенале» происходят изменения, поэтому в его проблемах не стоит винить Артету.

Руководство клуба также пока не намерено расставаться со специалистом, несмотря на неудовлетворительные результаты. Более того, в зимнее трансферное окно ему будут выделены дополнительные средства для усиления состава.

В первых 14 турах АПЛ «Арсенал» набрал лишь 14 очков, что является худшим показателем с 1974 года. Несмотря на то что большая часть сезона ещё впереди, уже сейчас многие предполагают, что занимающие 15-е место «канониры» не удержатся в высшем дивизионе и вылетят в Чемпионшип.

Неспортивное поведение Тюрама

Скандал произошёл и в Бундеслиге. Нападающему мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму пришлось извиняться за неспортивное поведение. На 79-й минуте матча с «Хоффенхаймом» он повздорил с защитником Штефаном Пошем и в ходе словесной перепалки плюнул ему в лицо. После просмотра видеоповтора главный судья показал французу красную карточку.

«Сегодня произошло то, что совершенно не соответствует моему характеру и чего не должно происходить никогда. Я неправильно отреагировал на соперника, и это произошло случайно и ненамеренно. Приношу извинения всем: Штефану Пошу, соперникам, товарищам по команде, моей семье и всем, кто стал свидетелем моей реакции. Разумеется, я принимаю все последствия своего поступка», — написал Тюрам.

Marcus #Thuram vient sans doute de libérer sa place en Equipe de France pour l'Euro avec ce geste... 😔 pic.twitter.com/sKyKnkipi7 — Club 1998 (@Club_1998) December 19, 2020

Учитывая ситуацию с пандемией коронавируса и принятые многими европейскими чемпионатами меры безопасности, включающие в себя запрет на плевки на поле, на нападающего ожидаемо хлынула волна критики. Некоторые пользователи социальных сетей предлагали не только отстранить футболиста до конца сезона, но и даже арестовать его.

Извиняться за подопечного пришлось как главному тренеру «Боруссии» Марко Розе, так и спортивному директору Максу Эберлю, заверившему, что виновник будет лишён месячной зарплаты.

«Мы знаем Маркуса уже почти два года, знаем его прошлое и его семью (отец футболиста — чемпион мира в составе сборной Франции Лилиан Тюрам. — RT). Его действия этому не соответствуют. Он был опустошён и заверил меня, что не хотел плевать в Поша. Он сказал, что в самый разгар перепалки он непреднамеренно плюнул в Штефана, несколько раз выругавшись в его адрес на французском. Он понимает, что это (извинения и заверение в непреднамеренности действий) ничего не меняет и что кадры инцидента говорят сами за себя», — приводит слова Эберля официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что в сентябре нынешнего года аналогичный инцидент произошёл в матче второго тура Бундеслиги «Шальке» — «Вердер». Защитник гельзенкирхенской команды Озан Кабак плюнул в сторону Людвига Аугустинссона. Немецкий футбольный союз дисквалифицировал его на четыре матча и наложил штраф в размере €15 тыс.

Освобождение Промеса

История с обвинением нападающего «Аякса» Квинси Промеса в нападении на человека с ножом получила продолжение. На данный момент футболист выпущен на свободу, хотя обвинения с него по-прежнему не сняты.

«Я потрясён не меньше, чем и весь мир. Речь идёт о моей частной жизни, и большего на эту тему я сказать не могу. Сейчас я на свободе, и, думаю, это говорит само за себя. Рад, что команда меня поддержала — например, не только Эрик тен Хаг, но и одноклубники. Хорошо, когда тебе верят, это очень помогает», — приводит слова Промеса Football Oranje.

В «Аяксе» сообщили, что форвард уже приступил к тренировкам в основном составе. При этом тен Хаг отметил, что экс-полузащитнику «Спартака» были поставлены некие условия, но не стал уточнять, о чём именно идёт речь. Специалист также отметил значимость игрока для команды и подчеркнул, что на данный момент нет поводов для его исключения из заявки на матчи.

Инцидент произошёл в июле нынешнего года. Во время семейного праздника, организованного Промесом, один из его родственников получил серьёзное ножевое ранение колена. Правоохранительные органы подозревают, что в этом виноват футболист. Квинси полностью отрицал свою вину и выражал готовность сотрудничать со следствием. По словам адвоката, он никак не мог быть причастен к преступлению, так как в момент его совершения отсутствовал в помещении.