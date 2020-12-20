Футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» Тюрам извинился за плевок в соперника

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Форвард мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам принёс извинения за плевок в лицо игроку «Хоффенхайма» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

«Произошедшее не соответствует моему характеру, такого не должно было произойти. Я неправильно повёл себя. Это вышло случайно. Хочу извиниться перед всеми: Пошем, «Хоффенхаймом», своей командой, семьёй и всеми, кто увидел этот эпизод. Конечно, я принимаю все последствия своего поступка», — написал Тюрам в своём Twitter.

Инцидент произошёл на 79-й минуте встречи. Тюрам выразил недовольство действиями защитника «Хоффенхайма» Стефана Поша и во время спора плюнул в соперника, после чего арбитр показал ему красную карточку.

Матч завершился поражением «Боруссии» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» извинился за плевок Тюрама в соперника.

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