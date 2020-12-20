Футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» Тюрам извинился за плевок в соперника
«Произошедшее не соответствует моему характеру, такого не должно было произойти. Я неправильно повёл себя. Это вышло случайно. Хочу извиниться перед всеми: Пошем, «Хоффенхаймом», своей командой, семьёй и всеми, кто увидел этот эпизод. Конечно, я принимаю все последствия своего поступка», — написал Тюрам в своём Twitter.
Инцидент произошёл на 79-й минуте встречи. Тюрам выразил недовольство действиями защитника «Хоффенхайма» Стефана Поша и во время спора плюнул в соперника, после чего арбитр показал ему красную карточку.
Матч завершился поражением «Боруссии» со счётом 1:2.
Ранее сообщалось, что тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» извинился за плевок Тюрама в соперника.