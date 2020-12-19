Тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» извинился за плевок Тюрама в соперника

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе принёс извинения за поступок футболиста своей команды Маркуса Тюрама, который плюнул в лицо игроку «Хоффенхайма» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

«От имени клуба и себя лично я хотел бы извиниться за инцидент с Маркусом Тюрамом. Такие моменты не должны случаться в футболе. Это совершенно неуместно. Маркус Тюрам — прекрасный игрок и человек. Он склонен к рефлексии и очень хорошо образован. В этом эпизоде он мог просто перегореть. По крайней мере, я не нахожу других объяснений. Я прошу прощения. Он оказал команде медвежью услугу», — приводит слова Розе пресс-служба клуба.

Инцидент произошёл на 79-й минуте встречи. Тюрам выразил недовольство действиями защитника «Хоффенхайма» Стефана Поша и во время спора плюнул в соперника, после чего арбитр показал ему красную карточку.

Матч завершился поражением «Боруссии» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что дубль Роберта Левандовски принёс «Баварии» победу над «Байером» и вывел команду на первое место в Бундеслиге.