Дубль Левандовски принёс «Баварии» победу над «Байером» и вывел команду на первое место в Бундеслиге
- Reuters
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Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Байер» забил первым. На 14-й минуте отличился Патрик Шик.
На 43-й минуте форвард «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счёт матча, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте принёс мюнхенской команде победу.
«Бавария», набрав 30 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Байер» с 28 очками опустился на вторую позицию.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» и «Кёльн» сыграли вничью в матче Бундеслиги.