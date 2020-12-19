Дубль Левандовски принёс «Баварии» победу над «Байером» и вывел команду на первое место в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над леверкузенским «Байером» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Леверкузене, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Байер» забил первым. На 14-й минуте отличился Патрик Шик.

На 43-й минуте форвард «Баварии» Роберт Левандовски сравнял счёт матча, а на третьей компенсированной ко второму тайму минуте принёс мюнхенской команде победу.

«Бавария», набрав 30 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Байер» с 28 очками опустился на вторую позицию.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» и «Кёльн» сыграли вничью в матче Бундеслиги.