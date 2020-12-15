СМИ: Промеса освободили из-под ареста, но он остаётся под подозрением

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за амстердамский «Аякс», был освобождён из-под ареста по делу о нанесении ножевых ранений, в котором он проходит в качестве подозреваемого.
СМИ: Промеса освободили из-под ареста, но он остаётся под подозрением
  • Reuters

Как сообщает AD, несмотря на освобождение, Промес остаётся подозреваемым по делу.

По данным СМИ, Промес поссорился с членом семьи во время вечеринки и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений.

28-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и записал в свой актив 66 голов и 33 голевые передачи в 166 матчах. С 2019 года форвард сборной Нидерландов играет за «Аякс».

Ранее адвокат Промеса заявил, что футболиста не было на месте преступления.

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