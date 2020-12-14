Адвокат Промеса заявил, что футболиста не было на месте преступления

Адвокат нападающего амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промеса высказался об аресте своего клиента, который подозревается в нанесении ножевых ранений.

«Квинси не было на месте происшествия во время инцидента. Он сотрудничает со следствием», — цитирует адвоката ESPN.

В настоящее время Промес находится в СИЗО. Ему грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет. Футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В настоящее время Промес защищает цвета амстердамского «Аякса».

Ранее Александр Самедов высказался об аресте экс-игрока «Спартака» Промеса.