Самедов высказался об аресте экс-игрока «Спартака» Промеса

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Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал новость об аресте его бывшего партнёра по московскому клубу Квинси Промеса, который подозревается в нанесении ножевых ранений.
Самедов высказался об аресте экс-игрока «Спартака» Промеса
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«Он был нормальным и добрым парнем. Что там произошло… Я не знаю, что могло случиться», — цитирует Самедова «Подъём».

В настоящее время Промес находится в СИЗО. Ему грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет. Футболист выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В настоящее время Промес защищает цвета амстердамского «Аякса».

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Спартака» Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений.

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