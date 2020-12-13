Самедов высказался об аресте экс-игрока «Спартака» Промеса

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал новость об аресте его бывшего партнёра по московскому клубу Квинси Промеса, который подозревается в нанесении ножевых ранений.

«Он был нормальным и добрым парнем. Что там произошло… Я не знаю, что могло случиться», — цитирует Самедова «Подъём».

В настоящее время Промес находится в СИЗО. Ему грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет. Футболист выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В настоящее время Промес защищает цвета амстердамского «Аякса».

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Спартака» Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений.