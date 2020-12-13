СМИ: Экс-форвард «Спартака» Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений
- © РИА Новости / Александр Вильф
Как сообщает De Telegraaf, в конце июля Промес поссорился с членом семьи во время вечеринки и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений. Пострадавший сообщил о случившемся месяц назад, после чего началось расследование, которое привело к аресту игрока, которому грозит тюремное заключение сроком до четырёх лет.
Отмечается, что Промес находится в СИЗО, где может пробыть три дня, после чего срок предварительного заключения может быть продлён.
28-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и записал в свой актив 66 голов и 33 голевые передачи в 166 матчах. С 2019 года форвард сборной Нидерландов играет за «Аякс».
Ранее сообщалось, что в США возбудили уголовное дело в отношении фигуриста Моргана Сипре.