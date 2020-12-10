Непристойные фото: в США расследуют дело о домогательствах фигуриста Сипре к несовершеннолетней

В США расследуют дело в отношении чемпиона Европы 2019 года в парном катании Моргана Сипре. Его обвиняют в домогательствах к несовершеннолетней — в декабре 2017 года он якобы отправил непристойные фото 13-летней спортсменке. Правоохранительные органы выдали ордер на арест француза, которому теперь грозит до пяти лет тюрьмы. Сипре известен по выступлениям с Ванессой Джеймс, фигуристы завершили карьеру в сентябре этого года.

Прокуратура штата Флорида возбудила уголовное дело против бывшего французского фигуриста, чемпиона Европы 2019 года Моргана Сипре и выдала ордер на его арест. Он обвиняется в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней, а именно в демонстрации непристойных материалов посредством электронного устройства.

Сипре грозит до пяти лет тюремного заключения. Информацию о возбуждении дела подтвердил помощник прокурора штата Скотт Розенвассер, но раскрывать при этом детали произошедшего не стал.

«Мы подтверждаем, что завели дело и провели расследование, однако на данный момент мы не можем дать никаких дальнейших комментариев», — приводит слова Розенвассера USA Today.

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Скандал вокруг Сипре разгорелся год назад в разгар соревновательного сезона в фигурном катании. Американские СМИ сообщили, что 3 декабря 2017 года француз отправил со своего верифицированного аккаунта в Instagram два фото эротического содержания 13-летней американской фигуристке, с которой занимался на одном катке в городе Уэсли-Чепел во Флориде.

Личность девочки, которой Сипре переслал фотографии, не раскрывается. Её адвокат Андреа Льюис заявила, что будет добиваться справедливости для своей подзащитной.

«Выдвижение обвинения стало первым шагом к восстановлению справедливости для жертвы и её семьи. Ни один ребёнок не должен подвергаться подобному. Выдвинув обвинение в уголовном преступлении против Моргана Сипре, штат Флорида дал чёткий сигнал ему и другим мужчинам, жертвами которых становятся дети», — заявила Льюис.

По данным USA Today, Сипре в настоящее время находится во Франции. В США он тренировался на протяжении нескольких лет со своей партнёршей Ванессой Джеймс под руководством Джона Циммермана и Сильвии Фонтаны.

Вплоть до сезона-2018/19 Джеймс и Сипре считались одной из лучших спортивных пар планеты. Они шесть раз побеждали на чемпионате Франции, выиграли бронзу чемпионата мира в 2018 году, а их последним достижением стал триумф на чемпионате Европы — 2019. В следующем сезоне Джеймс и Сипре должны были выступить на двух этапах Гран-при, но ни разу не вышли на лёд вместе и прекратили активное участие в соревнованиях.

По официальной версии, пара хотела взять паузу, чтобы отдохнуть после двух напряжённых лет, и затем вернуться в спорт, однако в декабре прошлого года стали появляться первые сообщения о домогательствах Сипре к несовершеннолетней.

Тогда СМИ сообщали, что Циммерман и Фонтана попытались посредством шантажа замять скандал, чтобы французская пара смогла спокойно подготовиться к предстоящим зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане, где они в итоге заняли пятое место. Сами тренеры тогда опровергли озвученные обвинения, а Сипре заявил, что ему нечего сказать по поводу подозрений в свой адрес.

Первоначально пострадавшая также отказывалась давать показания правоохранительным органам, из-за чего уголовное дело не было сразу же возбуждено. Однако в июне этого года стало известно, что расследование вновь ведётся, но в этот раз девочка активно сотрудничает со следствием.

Между тем в июле дисциплинарный комитет Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) отказался заводить своё дело в отношении спортсмена. В организации сослались на отсутствие заявления со стороны жертвы и нехватку вещественных доказательств, которые позволили бы применить санкции к спортсмену сборной Франции.

Расследованием дела Сипре также занимается Национальный центр безопасного спорта США. Как стало известно ранее USA Today, организация отправила в FFSG документы и фотографии, касающиеся скандального инцидента с фигуристом.

Вскоре после этого, 29 сентября, федерация объявила о распаде дуэта Джеймс и Сипре и об официальном уходе спортсменов из спорта. Это произошло за полтора года до следующих Олимпийских игр в Пекине и чемпионата мира в Монпелье.

Чем с тех пор занимается Сипре, в прессе не сообщалось. Джеймс же минувшей осенью принимала участие в канадском аналоге шоу «Ледниковый период», где выступала с бывшим хоккеистом НХЛ Акимом Алиу.