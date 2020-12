Впечатления Медведевой от Японии, танец Загитовой с Бузовой и шутка про Плющенко: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева спела песню на японском языке, а Алина Загитова исполнила совместный танец с телеведущей Ольгой Бузовой. Екатерина Боброва рассказала о своём многолетнем талисмане, а Этери Тутберидзе жёстко ответила на критику в социальных сетях. Алексей Ягудин высмеял падение Евгения Плющенко на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, а хоккеист Евгений Малкин сравнил фигурное катание с сериалом «Санта-Барбара».

Эмоции Медведевой и песня на японском языке

Российская фигуристка Евгения Медведева неоднократно признавалась, что она большая поклонница Японии. Недавно спортсменка рассказала, как специально заблудилась в центре Токио и обнаружила множество интересных мест.

«Проходили с мамой восемь часов — настолько мы заблудились. Вокруг императорского дворца гуляли, где очень красиво. Забредали на небольшие улочки с маленькими кафешками с мороженым. Такое сложно найти на больших улицах, там этого нет. Можешь зайти в закоулок, а там — миленькое кошачье кафе», — поделилась Медведева в интервью в рамках фестиваля J-Fest.

В Японии двукратная чемпионка мира заставала и цветение сакуры. Однажды она полтора часа наблюдала за этим явлением, несмотря на холодную погоду. По её мнению, оно настолько прекрасно, что достойно списка чудес света.

«Когда увидела цветение в городе Хатинохе, даже не поняла, что это реальность. Сад сакуры. И когда начался сильный ветер, а она полетела, я просто начала плакать, потому что это очень-очень красиво, просто потрясающе. Как будто бы нарисовано, как будто в компьютерной игре находишься, то есть теряется связь с реальностью», — поделилась впечатлениями фигуристка.

Кроме того, она рассказала, что углубилась в изучение японской культуры во многом благодаря своей знаменитой произвольной программе «Мемуары гейши». Спортсменке непросто объясняться на японском языке, так как пока она знает лишь несколько фраз, однако ей удалось выучить старинную игровую песню.

«В Киото я играла в эту игру с гейшей, и мне очень понравилась эта песенка. Пыталась искать её в интернете, спрашивать, но никто мне не мог помочь. Потом я всё-таки сама её нашла. Мне нравится, как она звучит. Я смотрела перевод, но она скорее на ритм и реакцию», — рассказала Медведева, в доказательство исполнив отрывок песни.

Самокритика Загитовой и фанатская любовь

Тем временем Алина Загитова призналась, что не пересматривает свои неудачные прокаты, так как это выбивает её из колеи.

«Вообще, надо бы анализировать свои ошибки. Но я не люблю смотреть, вспоминать, как всё было, потому что это и так психологически уже задавило меня. А я такой человек, что без всяких людей могу себя так загнобить — мало не покажется. Когда прокаты хорошие или более-менее, смотрю, как это выглядело на камере. Иногда и комментарии смотрю тоже», — рассказала Загитова в эфире Первого канала.

Из-за перерыва в карьере выступлений в жизни олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018 стало меньше, зато появилось время на новые увлечения. Так, Загитова решила освоить ещё одну социальную сеть — TikTok. За несколько дней число её подписчиков превысило 17 тыс. человек.

Загитова уже успела принять участие в нескольких популярных челленджах и даже поделиться совместным видео с Ольгой Бузовой. Ведущая и участница «Ледникового периода» исполнили синхронный танец под песню Where Is The Love? группы Black Eyed Peas, причём обе стояли на коньках на льду.

Некоторое время назад силу любви фанатов Загитовой прочувствовал на себе комментатор Дмитрий Губерниев. Его интервью с фигуристкой вызвало неоднозначную реакцию, так как содержало ряд провокационных вопросов. После этого некоторые болельщики и вовсе не хотели подпускать журналиста к спортсменке.

«Потом вёл одно шоу в Москве и видел, как меня приветствуют люди. Особенно позабавило, когда подошёл к Загитовой в конце и парочка исступлённых фанатов начали кричать: «Отойди от неё!» Причём подошёл, поскольку у меня была задача — предложить Алине занятия со Светланой Макаровой (педагог по речи. — RT)», — приводит слова Губерниева Sport24.

Шутка Ягудина и сравнение с «Санта-Барбарой»

Порой необоснованным нападкам подвергаются и тренеры спортсменов. Некоторое время назад аккаунт Этери Тутберидзе в Instagram подвергся взлому и на протяжении нескольких дней был заблокирован. Затем его удалось восстановить. После инцидента одна из пользовательниц социальных сетей заметила пропажу некоторых постов. Особенно её возмутило отсутствие совместной фотографии наставницы и Загитовой. Она в резкой форме предположила, что тренер сама его удалила.

«Как же вы ограниченно мыслите. Вас абсолютно не смутило, что пропали посты, посвящённые моим ушедшим родителям, отдельный пост моей маме? На моей странице после взлома пропали разные фотографии, связанные с важными событиями в моей жизни, в том числе и очень личные», — парировала Тутберидзе.

Активным пользователем социальных сетей является и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. На днях он организовал виртуальный диалог с подписчиками, которые могли задать ему любые интересующие их вопросы. Так, экс-спортсмен назвал Татьяну Тарасову своей любимой фигуристкой, признался, что готов организовать совместный проект с Загитовой, так как выступает «за любой кипеж», рассказал, что закончил школу с медалью и, если бы не спорт, выбрал бы профессию таксиста или дальнобойщика.

При этом фигурист остался верен себе и на некоторые вопросы ответил с юмором. Так, на просьбу рассказать о любимом прыжке он опубликовал фотографию падения своего главного соперника Евгения Плющенко в короткой программе на Играх в Солт-Лейк-Сити. Эта ошибка во многом стоила ему золота соревнований, которое в итоге досталось Ягудину.

«Фигурное катание, чтобы вы понимали, — это не только Плющенко. И без него хватало крутых соперников», — отметил он.

Вспомнила свои первые шаги в фигурном катании и чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва. По её словам, как и у большинства спортсменов, у неё были свои ритуалы и суеверия, а также талисман, прошедший с ней всю карьеру.

«На одних из первых соревнований, когда мне было шесть лет, подруга подарила мне игрушечного мягкого бобра. Этот бобёр был со мной абсолютно на всех турнирах! Сейчас он занимает почётное место на полке рядом с моими самыми важными наградами», — написала Боброва в Instagram.

Кроме того, своими впечатлениями о фигурном катании недавно поделился нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

«Всегда болею за русских. А индивидуально — ни за кого. Как-то нужно следить за этим видом спорта, чтобы разбираться. Я же только смотрю Олимпиаду. И за Медведеву болею, и за Загитову... Конечно, между ними большая конкуренция. Я знаю, такие скандалы происходят! То тренеров меняют, то за границу уезжают, то возвращаются. У них там серьёзная «Санта-Барбара», — цитирует Малкина «Матч ТВ».