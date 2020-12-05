Фигуристка Медведева спела песню на японском языке

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева исполнила песню на японском языке.

Спортсменка исполнила песню во время эфира на YouTube-канале J FEST.

21-летняя фигуристка также рассказала, что начала изучать японскую культуру во время подготовки произвольной программы под композицию из фильма «Мемуары гейши».

Медведева занималась под руководством Этери Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Осенью россиянка вернулась к Тутберидзе. Тем не менее в этом сезоне она ещё ни разу не участвовала в соревнованиях из-за состояния здоровья.

Ранее Авербух рассказал, что Медведева переболела COVID-19.