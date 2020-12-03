Авербух рассказал, что Медведева перенесла заболевание COVID-19

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух поделился мнением по поводу допуска к чемпионату России фигуристов, которые перенесли заболевание коронавирусом.
Авербух рассказал, что Медведева перенесла заболевание COVID-19
  • РИА Новости

«Я считаю, что в ситуации, когда уже год идёт история с пандемией, жёсткие правила не совсем уместны. Они обязательно вернутся, когда исчезнут все эти ограничения и прочие вещи. Сейчас надо дать возможность выступать тем, кто готов. Если Женя готова — конечно, надо её допустить. С учётом её заслуг было бы верхом несправедливости сделать противоположное. Тем более она тоже перенесла на себе коронавирус», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

По его мнению, на данный момент стоит очень гибко принимать решение и с пониманием отнестись ко всем спортсменам, которые не смогли много выступать в этом сезоне по медицинским причинам. При этом он считает, что изначальные правила тоже были вполне разумны.

«Мотивация очень важна, чтобы у спортсменов после карантина был стимул участвовать в стартах, работать, так и было решено. Мне так кажется — и кажется верным посылом», — добавил Авербух.

Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что если Медведева пропустит чемпионат России, то сезон для неё будет закончен.

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