Бестемьянова: если Медведева пропустит и ЧР, то сезон для неё будет закончен

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о решении Евгении Медведевой пропустить заключительный этап Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Надеюсь, Евгении разрешат выступать на чемпионате России, если она будет здорова. В таком случае беспокоиться не стоит. А если она и его пропустит, то сезон для неё будет закончен. Мы надеемся, что чемпионат мира всё же состоится, но попасть в сборную она уже не сможет. Насколько это критично? Всё всегда зависит от воли и желания спортсмена. Если нет воли, то, конечно, критично. А если она хочет работать, восстанавливаться и снова выходить на лёд, то ничего страшного», — рассказала Бестемьянова RT.

Ранее Мария Бутырская высказала мнение, что пока сложно говорить о последствиях пропуска Кубка России для Медведевой.