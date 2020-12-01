Бутырская: пока сложно говорить о последствиях пропуска Кубка России для Медведевой

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказала мнение, насколько серьёзными окажутся для Евгении Медведевой последствия отказа от выступления на заключительном этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Пока сложно что-то говорить. Во-первых, и в стране, и в мире очень нестабильная ситуация, и пока неизвестно, какие турниры состоятся, а какие нет. Во-вторых, мы не знаем, допустят ли Женю до чемпионата России. Но если сама Медведева будет в хорошей форме и почувствует, что готова рвать и метать, я уверена, что ей пойдут навстречу. Конечно, существуют определённые критерии отбора, но всегда есть исключение. И ради Евгении его можно было бы сделать, всё-таки она заслуженная фигуристка. Но решать всё равно будет ФФККР», — рассказала Бутырская RT.

Она отметила, что если Медведева не примет участия в чемпионате России, то сезон для неё будет потерян.

«Но мы не знаем, почему она решила отказаться от Кубка страны. Возможно, они с тренерами решили что-то доработать, усовершенствовать, взять паузу, чтобы подготовиться и в итоге выстрелить. В этом вопросе стоит довериться Этери Георгиевне Тутберидзе, она знает, что делать. Поэтому нам стоит дождаться конца декабря», — добавила Бутырская.

Ранее стало известно, что Медведева пропустит пятый этап Кубка России в Москве.