Бутырская: пока сложно говорить о последствиях пропуска Кубка России для Медведевой

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказала мнение, насколько серьёзными окажутся для Евгении Медведевой последствия отказа от выступления на заключительном этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Бутырская: пока сложно говорить о последствиях пропуска Кубка России для Медведевой
  • Reuters

«Пока сложно что-то говорить. Во-первых, и в стране, и в мире очень нестабильная ситуация, и пока неизвестно, какие турниры состоятся, а какие нет. Во-вторых, мы не знаем, допустят ли Женю до чемпионата России. Но если сама Медведева будет в хорошей форме и почувствует, что готова рвать и метать, я уверена, что ей пойдут навстречу. Конечно, существуют определённые критерии отбора, но всегда есть исключение. И ради Евгении его можно было бы сделать, всё-таки она заслуженная фигуристка. Но решать всё равно будет ФФККР», — рассказала Бутырская RT.

Она отметила, что если Медведева не примет участия в чемпионате России, то сезон для неё будет потерян.

«Но мы не знаем, почему она решила отказаться от Кубка страны. Возможно, они с тренерами решили что-то доработать, усовершенствовать, взять паузу, чтобы подготовиться и в итоге выстрелить. В этом вопросе стоит довериться Этери Георгиевне Тутберидзе, она знает, что делать. Поэтому нам стоит дождаться конца декабря», — добавила Бутырская.

Ранее стало известно, что Медведева пропустит пятый этап Кубка России в Москве.

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