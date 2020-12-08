Эффект Медведевой: почему Валиеву рано записывать в фавориты Олимпийских игр в Пекине

Выступление фигуристки Камилы Валиевой в первой половине сезона-2020/21 и её рекордные прокаты на заключительном этапе Кубка России заставили многих экспертов уже сейчас записать её в ранг фаворитов Олимпиады 2022 года. Но для того чтобы оправдать свой статус, юной подопечной Этери Тутберидзе стоит помнить о примере Евгении Медведевой. Безоговорочное лидерство двукратной чемпионки мира сменилось поражением от превосходящей её по многим параметрам Алины Загитовой на Играх в Пхёнчхане.

Победа Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве с рекордным для фигуристки и для всего мира результатом заставила задуматься: означает ли это, что в женском одиночном катании уже сейчас определился фаворит на ближайший олимпийский сезон, и что на планете нет никакой другой фигуристки, которая имела бы столько оснований претендовать на золото предстоящих Олимпийских игр?

На оба вопроса вроде бы можно уже сейчас ответить утвердительно: Камилу, несмотря на юниорский статус, судят как чемпионку всего и вся, её программы укомплектованы пусть не максимально сложным (если сравнивать с Александрой Трусовой), но очень хорошо сбалансированным набором прыжковых элементов, включая тройной аксель и два четверных прыжка, у неё наиболее запоминающиеся и выразительные постановки и костюмы в рамках «Хрустального», что всегда говорит о несколько привилегированном положении. Плюс Валиева — единственная российская юниорка, кого целенаправленно ведут на взрослый уровень, используя для этого все возможности. Участие фигуристки в показательных выступлениях недавнего московского Гран-при, а значит, возможность лишний раз обратить на себя внимание — ещё одно тому подтверждение.

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Если сравнивать Валиеву с предшественницами из группы Этери Тутберидзе, я бы поставила рядом не двукратную чемпионку страны Анну Щербакову, не чемпионку Европы Алёну Косторную и даже не олимпийскую чемпионку Алину Загитову. А Евгению Медведеву, на которой тренерский штаб «Хрустального» оттачивал золотые олимпийские технологии за два года до Игр в Пхёнчхане. Точнее, за три: выступая в декабре 2014-го в финале юниорского Гран-при в Барселоне, Женя выглядела гораздо мощнее, нежели те, кто бился в том же финале за взрослые награды. То есть, примерно так, как сейчас в сравнении со взрослыми спортсменками выглядит Валиева.

Справедливости ради стоит заметить, что «рекордность» результатов Камилы в ходе Кубка России в определённой степени достигнута за счёт дополнительных бонусов (за своё выступление в произвольной программе последнего этапа Кубка Камила получила семь бонусных баллов и ещё три заработала в короткой программе), чего не бывает на международных соревнованиях. Но даже без надбавок «домашние» результаты выглядят впечатляюще.

В одном из интервью тех предолимпийских времен, Тутберидзе сказала о своей работе:

«Мне ничего не остаётся, кроме как работать с тем материалом, что есть, и пытаться создать свой продукт. Слова «материал» и «продукт» могут очень не понравиться читателям. Но это так и есть. Та же Женя Медведева — это продукт нашей фабрики...»

Медведева, а до неё Юлия Липницкая, даже близко не сталкивались с тем ситом отбора, через которое сейчас приходится проходить желающим тренироваться в сильнейшей группе страны. Когда селекция ведётся в таких условиях, растёт и качество «материала», поступающего в руки тренерского штаба. Неизменным остаётся принцип: вылепить из спортсменки некий эталонный образец.

Подобный эталон в рамках одной группы — всегда большой плюс для тех, кто тренируется рядом, поскольку таким образом задаётся определённая планка. Иначе говоря, чем больше сил вкладывает сейчас в Валиеву тренерский штаб, тем выше вероятность того, что уровень остальных фигуристок группы тоже пойдёт вверх. Так устроен основной механизм очень многих спортивных достижений: не случайно ведь в лёгкой атлетике уже много десятилетий существует понятие «зайца» или пейсмейкера: так называется спортсмен, задача которого задать максимальный темп забегу, а затем сойти с дистанции, оставив другим привилегию финишировать с рекордным результатом.

Как раз таким образцом для всего мира была на протяжении почти трёх лет Медведева — фигуристка, стабильность которой вряд ли будет кем-то превзойдена в ближайшие годы. Другой вопрос, что в планы Жени, разумеется, не входило сойти с золотой дистанции в самый важный для себя сезон. Хотя то, что случилось в Пхёнчхане, где она проиграла главный старт своей жизни Алине Загитовой, стало скорее несчастным случаем и стечением множества обстоятельств: слишком не вовремя для Медведевой и слишком стремительно рядом появилась фигуристка, превосходящая соперницу по набору качеств. Состоянию здоровья — в том числе.

Когда в группе Тутберидзе одновременно вышли на высокий уровень Косторная, Щербакова и Трусова, лепить эталонный образец из кого-то одного оказалось просто невозможным. Задайся тренер этой целью с самого начала, уникальная тройка развалилась бы не в этом году, а раньше. Валиева же подошла на роль эталона идеально: у неё высокий прыжок, очень быстрая скорость вращения в воздухе, она более растянута, чем даже была в своё время Липницкая, очень легка на льду, а длинные руки и ноги делают катание максимально выразительным. Подобным набором не может на текущий момент похвастаться ни одна фигуристка в мире и все эти качества, к тому же, подаются зрителю в прекрасной упаковке.

Сумеет ли Валиева сохранить убийственную силу своего катания через год? Возможно, да, хотя уже сейчас очевидно, что спортсменка растёт и у неё меняются параметры тела, а это значит, что сохранять эталонность катания станет куда более проблематично.

Но я бы говорила о другом. Проблема таких спортсменов заключается зачастую в том, что они начинают ощущать себя неуязвимыми, забывая о том, что спорт — это не палата мер и весов, где понятие эталона всегда неизменно. Здесь всё меняется слишком стремительно, тем более в дисциплине, где век атлета иногда не составляет и пары-тройки лет. Иначе говоря, даже если спортсменка справится со всеми сложностями роста, нет никакой гарантии, что в самый важный момент кто-то другой не выскочит из-за спины.