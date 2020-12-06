Триумф Валиевой и острая борьба мужчин: чем завершился розыгрыш Кубка России по фигурному катанию

Камила Валиева выиграла заключительный этап Кубка России по фигурному катанию. Несмотря на падение, её оценка за произвольную программу и общая сумма баллов были выше мировых рекордов. Пётр Гуменник менее чем на один балл опередил Егора Рухина. Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар, а Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин стали триумфаторами в танцах на льду.

В Москве завершился заключительный, пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Победителями в трёх видах достаточно предсказуемо стали фигуристы, имевшие лучшие результаты после коротких программ и ритм-танца. Камила Валиева набрала рекордную сумму в женском разряде (254,86), опередив Ксению Цибинову на 56,42 балла, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (232,47) лидировали со столь же убедительным преимуществом почти в 50 баллов в парном катании, в танцах успех праздновали Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (204,98). Триумфатором мужского турнира стал Пётр Гуменник (247,14), показавший более чистое катание в произвольной программе и сумевший за счёт этого менее чем на балл опередить Егора Рухина.

Розыгрыш кубкового турнира, заменившего российским фигуристам почти все международные старты осени, вышел куда более тусклым, чем предполагалось в самом начале сезона. Планировалось, что этапы Кубка России станут обязательным для всех условием попадания на национальный чемпионат, но с этой иллюзией пришлось достаточно быстро распрощаться: отборочные критерии не удалось выполнить более 20 фигуристам, в том числе ведущим. Кого-то подкосили травмы, кого-то — коронавирус, но сейчас остаётся констатировать: список «павших» мог бы реально украсить турнир любого ранга, но Кубок России их отсутствие тотально обескровило.

В Москву на заключительный старт серии не смогли приехать чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, но и без них было понятно, что это тот вид, в котором у нашей страны сейчас всё максимально благополучно, даже если не брать в расчёт призёров трёх чемпионатов мира и обладателей командного олимпийского серебра Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

Травма, а потом и болезнь дуэта Александра Степанова — Иван Букин лишили болельщиков возможности увидеть в танцах на льду какое-то подобие борьбы, и пострадали от этого, как ни странно, чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Этой осенью они сумели полноценно выступить только на московском этапе Гран-при, но их катание в произвольной композиции выглядело сырым. Это было вполне объяснимо с учётом последствий достаточно неприятной травмы колена у партнёрши, из-за которой танцоры вынуждены были прервать соревнования на втором этапе Кубка России в Москве. Но если вести речь о потенциальной борьбе за высшие мировые позиции, пока подопечные Александра Жулина слишком заметно уступают себе прошлогодним.

Все состязания мужчин-одиночников прошли под знаком сотрудничества Алексея Мишина и Михаила Коляды. Там, где фигурист выступал, его хвалили. В остальных случаях его приводили в пример всем остальным как птицу феникс, восставшую из пепла. Отрабатывать комплименты спортсмену придётся на чемпионате России в Челябинске, причём не факт, что в основных соперниках у него привычно будут чемпион Европы Дмитрий Алиев и призёры континентальных первенств Александр Самарин и Артур Даниелян.

Свято место, как известно, пусто не бывает, вот и в мужском катании в этом сезоне наблюдается парадокс: стоило лидерам чуть сместиться с привычных позиций и освободить соревновательную площадку второму эшелону, как выяснилось, что там есть на кого посмотреть. Более того, ни Коляда, ни Алиев, ни Самарин уже не являются безоговорочными лидерами в части прыжковой сложности программ: Андрей Мозалёв, помимо стандартного четверного тулупа, освоил четверной флип, Макар Игнатов на предпоследнем этапе Кубка России показал четверной риттбергер, и оба они уже сейчас говорят о намерении ещё больше усложнять прыжковый контент. Так же настроена достаточно большая группа одиночников, куда входят Артём Ковалев и Евгений Семененко, выигравшие, соответственно, второй и четвёртый этапы серии, в то время как Коляде, Алиеву и Самарину пока приходится восстанавливать и удерживать те элементы, которые они демонстрируют не первый сезон.

В женском одиночном катании, несмотря на всю его медийную раскрученность и привлекательность, результаты Кубка России скорее настораживают. Безусловной потерей первой половины сезона стало отсутствие двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Фигуристка планировала выступить в двух этапах Кубка России, но вынуждена была приостановить тренировки из-за травмы спины, а затем подхватила коронавирус. На текущий момент Женя не участвует в соревнованиях уже год, и это слишком большой период, чтобы продолжать верить в её беспроблемное возвращение.

Победа Валиевой на заключительном этапе в Москве была несколько смазана ошибками в произвольной программе, но стала весьма показательной. При отсутствии сколько-нибудь серьёзной конкуренции чемпионка мира среди юниоров могла бы показать облегчённые варианты программ и всё равно стала бы первой. Вместо этого она исполнила тройной аксель в короткой программе и два четверных тулупа — в произвольной.

А ведь ни одна из фигуристок, претендующих на места во взрослой российской сборной, пока не может похвастать тем, что шагнула вперёд в текущем сезоне: чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная никак не может восстановить тройной аксель, чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева с трикселем справилась, но ещё далека от того, чтобы вернуть в программу четверной тулуп, Александра Трусова вроде бы обнадёжила достаточно добротной заявкой на тройной аксель на предыдущем этапе Кубка России в октябре, но силы преимущественно уходят на то, чтобы соединить в программе все прыжки без потери качества, и её тренерскому штабу пока не удаётся решить эту задачу. Что касается двукратной чемпионки России Анны Щербаковой, то и она, несмотря на победы в двух этапах Кубка России, больше показала «себя прошлогоднюю». И слегла с пневмонией.

Сейчас же, за две с небольшим недели до начала чемпионата страны, бессмысленно даже пытаться предсказать возможные расклады в одиночном катании — как мужском, так и женском. Но это в текущей ситуации только добавляет интереса: впервые за много лет число спортсменов, на равных претендующих на попадание в сборную во всех видах программы, за исключением танцев, превышает число доступных вакансий.