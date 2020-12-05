«Женское катание выдержит эти изменения»: Гончаренко о возрастном цензе, проблемах юниоров и четверных Туктамышевой

Перед возможным повышением возрастного ценза в фигурном катании необходимо провести реформы на юниорском уровне. Об этом в интервью RT заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко. По её словам, изменения в правилах могут привести к оттоку талантливой молодёжи, многие представители которой из-за недостатка внимания потеряют мотивацию продолжать карьеру. При этом специалист не согласилась с мнением, что повышение возрастного ценза приведёт к краху женского катания, и отметила вклад освоившей четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой.

— Тональность большинства комментариев сводится к тому, что женское одиночное катание в плане дальнейшего прогресса ждёт крах, если возраст допуска на взрослый уровень будет поднят на два года.

— Никакого краха не случится, даже если это произойдёт, я уверена. Спорт — очень гибкая штука, и фигурное катание обязательно приспособится к любым изменениям правил. Те же юниоры никуда не денутся и на своём юниорском уровне будут точно так же держать оборону, как держат её сейчас. Прогресс не остановить, особенно если он уже набрал ход. Если кто-то надеется, что поднятие возраста воспрепятствует разучиванию девочками многооборотных прыжков, то хочу сказать: так не будет, процесс уже запущен и его не остановить.

— К тому же есть та же Елизавета Туктамышева, освоившая и показавшая четверной прыжок во взрослом возрасте.

— Лиза, образно говоря, дала флаг в руки всем тем, кто идёт после неё. И многих, думаю, она сильно вдохновит своим примером, придаст людям уверенности.

Все нововведения всегда тяжелы. У меня, например, возникает вопрос: допустим, Международный союз конькобежцев (ISU) действительно примет новые возрастные ограничения. Что делать с теми 15-летними спортсменками, которые уже находятся в топе? Заставлять их ждать два года? 17 лет — это такой возраст, когда спортсмен заканчивает школу и начинает задумываться о дальнейшей жизни. Это всегда тяжёлый период, причём не только для российских фигуристок.

— Хотите сказать, что в 15 лет об этом не думаешь?

— Не в такой степени. Особенно если уже добился высоких результатов, которые так или иначе облегчают поиски дальнейшей профессии. А вот если тебе 17 и больших успехов нет, велик риск, что спортсмен просто переориентируется, захочет, допустим, не заниматься на катке, а учиться. В серьёзных вузах постоянно идёт повышение требований к абитуриентам, сокращается число бюджетных мест, соответственно, надо больше времени уделять занятиям с преподавателем, учить иностранные языки. Вовремя не поступишь в вуз — пропадёт ЕГЭ, придётся снова готовиться к сдаче экзаменов. Любой тренер, работающий с 17-летними, знает, что наступает момент — и группа начинает «уплывать». С другой стороны, если человек фанатично любит фигурное катание, он никуда не денется: будет продолжать кататься и в 17, и в 18. Почему, кстати, мы говорим только о женском одиночном катании?

— Потому что в тех же танцах неимоверно высоки требования к выразительности катания, умению передавать на льду глубокие чувства. Согласитесь, что в 15 лет такого умения у спортсменки просто нет.

— А парное катание?

— Фигурное катание уже проходило через опыт Станислава Жука, поставившего на поток в парном катании дуэты с 14-летними партнёршами. Марина Черкасова — Сергей Шахрай, Марина Пестова — Станислав Леонович, Вероника Першина — Марат Акбаров…

— Соглашусь. Все эти дуэты действительно были очень похожи друг на друга. Не спасали даже четверные подкруты. Но всё равно думаю, что российское женское катание выдержит и эти нововведения. Нет во мне страха по этому поводу. Хотя не могу сказать, что в восторге от предложения поднять возраст.

— Почему?

— Не знаю, как поточнее сформулировать. Когда маленький ребёнок по-настоящему стремится к результату, это всегда видно. Просто на юниорском уровне мало топовых интересных соревнований. Первенство мира, Гран-при — и на этом всё. Есть определённое количество неплохих турниров серии Б, но, например, с Леной Радионовой мы ездили на такой всего один раз, больше не получилось. То ли эти соревнования наслаивались на российские, то ли было слишком дорого — уже не помню. Там ведь, помимо всего прочего, нужно платить взнос, который не возвращается. Не все школы могут заплатить, не все родители.

Если ISU стоит на том, что возраст нужно повышать, значит, одновременно с этим нужно думать, как быть с юниорским спортом, как его развивать. «Юниорка» мало кого интересует в принципе. Когда выходишь на взрослый уровень, попадаешь в совершенно другую атмосферу. Там другая организация, другой интерес публики, прессы, спонсоров. Всё другое.

— И ведь уже понятно, что немало людей — из мира фигурного катания в том числе — не хотят видеть юниорок на тех же чемпионатах мира.

— Вот-вот. Думаете, юниоры не чувствуют, что к ним мало интереса? Чувствуют. Поэтому в подростковом возрасте так легко принять решение вообще уйти из спорта. В прошлом сезоне все мы восторгались катанием Алёны Косторной, Саши Трусовой, Ани Щербаковой, до этого — Женей Медведевой, а до неё — Юлей Липницкой. А ведь если возраст повысят, всё это катание окажется там, где мало кто, кроме специалистов, обращает на него интерес. Так что ISU в любом случае будет вынужден задуматься о том, как привлечь максимум внимания к юниорскому спорту, как сохранить талантливых юниорок для большого спорта, а не способствовать тому, чтобы в 17 лет они ушли в архитекторы или айтишники. Это большая проблема, на мой взгляд, причём не только российская. И решать её нужно начинать уже сейчас.

— Вы поддерживаете точку зрения, что стремление отдельных стран добиться повышения возраста направлено против нашей страны?

— По этой теме у меня тоже возникает вопрос: когда российское женское одиночное катание находилось в очень скромном состоянии, никого вообще не волновал возраст фигуристок. Почему? А как только у нас появились Туктамышева, Аделина Сотникова, а за ними Лена Радионова, все как-то сразу сильно забеспокоились по этому поводу. В целом могу сказать, что я вообще консерватор в том, что касается правил. Считаю, что нужно бороться за то, чтобы отстаивать свои интересы. Привлечь общественное мнение, прессу. Сделать хоть что-то. ISU оправдывает постоянные изменения желанием сделать так, чтобы людям было интересно. Но это ведь не так. Люди на самом деле даже не успевают привыкнуть к каким-то изменениям, а им уже предлагается следующее новшество. Публику на трибуны это точно не привлекает. И мне это не нравится.