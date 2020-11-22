Сенсация в Москве: как Туктамышева обыграла Косторную и Трусову на этапе Гран-при в России

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева одержала победу на этапе серии Гран-при в России. Она менее чем на три балла обошла Алёну Косторную, лидировавшую после короткой программы. Третье место заняла одногруппница Туктамышевой Анастасия Гулякова. Александра Трусова из-за четырёх падений опустилась на четвёртое место и осталась без медали.

Соревнования в женском одиночном катании преподнесли самую яркую сенсацию российского этапа Гран-при. Победу в них одержала Елизавета Туктамышева. Она обошла и действующую чемпионку Европы Алёну Косторную, и бронзового призёра тех соревнований Александру Трусову, которая в итоге даже не смогла закрепиться в призовой тройке.

После короткой программы Туктамышева занимала второе место, отставая от Косторной более чем на четыре балла и имея примерно такой же запас по отношению к Трусовой. В прошлые годы такое положение не сулило бы ученице Алексея Мишина больших успехов по итогам соревнований. Из-за отсутствия четверных прыжков ей было бы невозможно сдержать за собой Трусову, а Косторная только увеличивала бы преимущество над Туктамышевой за счёт щедрых компонентов.

Но в этот раз обе ученицы Евгения Плющенко не смогли проявить все свои лучшие качества. Первой из этой тройки фигуристок произвольную программу показывала Трусова. После победы на этапе Кубка России она выбрала для проката новое эффектное платье с открытой спиной и шипами, которые выдвигались из рукавов по ходу выступления. Набор элементов спортсменка оставила прежним — она вновь рассчитывала исполнить четыре четверных прыжка, что должно было обеспечить ей первое место.

Однако вся программа Трусовой рассыпалась после первого же элемента, когда она упала на четверном сальхове. После четверного лутца спортсменка снова оказалась на льду, и вдобавок судьи усмотрели недокрут. Собраться на четверной тулуп после такого начала было невозможно, и этот прыжок Трусова тоже завалила. Только каскад из двойного акселя и тройного тулупа позволил ей почувствовать себя увереннее.

Но вторая половина программы тоже не получилась. Трусова с трудом устояла после ещё одного четверного тулупа и упала на тройном лутце. Только из-за штрафов она потеряла сразу шесть баллов, а сниженные оценки за невыполненные элементы привели к ещё большим потерям. Результат за произвольную программу составил всего 128,12 балла, хотя когда-то Трусова набирала сотню очков только за технику. По итогам двух дней ученица Плющенко заработала 198,93 балла. Этого не хватило для того, чтобы обойти выступавшую перед ней Анастасию Гулякову, у которой было четыре недокрута, но при этом ни одного падения.

Елизавета Туктамышева на тренировках всё чаще и чаще исполняет четверные прыжки, но на соревнованиях пока их не показывает. Этап Гран-при в Москве не стал исключением, и в произвольной программе она привычно сделала ставку на тройной аксель. Первая попытка оказалась очень удачной, на второй были помарки на приземлении, но в целом со своими самыми сложными элементами чемпионка мира 2015 года справилась. Ей оставалось только чисто докатать программу, чтобы стать промежуточным лидером соревнований.

С этим ученица Мишина без труда справилась. Её итоговая оценка составила 223,39 балла — этот результат стал для неё вторым на официальных стартах со времён командного чемпионата мира 2019 года. Помешать выиграть первый за два года этап Гран-при 23-летней фигуристке могло только безупречное выступление Косторной и её высокие оценки за компоненты.

Действующая чемпионка Европы каталась намного легче своих предшественниц, словно совсем не прикладывая никаких усилий для демонстрации своей выдающейся хореографии. Но к её технике у судей сразу стали возникать вопросы. Три прыжка были оценены как недокрученные, что привело к потере драгоценных баллов.

Компоненты Косторной не спасли положение — по ним бывшая ученица Этери Тутберидзе выиграла у Туктамышевой меньше двух баллов. Спортсменке не хватило задела, который был создан после короткой программы, и она заняла второе место с 220,78 балла. В этом сезоне Косторная пока не одержала ни одной победы, как на Кубке России, так и на этапе Гран-при.

Перед соревнованиями болельщики ждали соперничества подопечных Тутберидзе и Плющенко, но в итоге женские состязания закончились победой группы Алексея Мишина — в ней кроме Туктамышевой занимается и выигравшая бронзу Анастасия Гулякова. Также в субботу 79-летнего специалиста порадовал его новый ученик Михаил Коляда, тоже занявший первое место в мужском турнире.