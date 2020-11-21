Леонова призвала не списывать падения Трусовой на её переход к Плющенко

Короткая ссылка
Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова высказала мнение о выступлении Александры Трусовой в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Леонова призвала не списывать падения Трусовой на её переход к Плющенко
  • Reuters

«Результатом Трусовой, конечно, удивлена. Не знаю даже, на что это можно списать. Да, мы привыкли, что она всегда катается хорошо, но здесь программа совсем не заладилась. Переход к Плющенко был ошибкой? Это просто был сбой. Не стоит списывать это на переход. У них хороший тандем, они с Плющенко ещё покажут свой результат», — приводит слова Леоновой Sport24.

Трусова упала при исполнении четверных сальхова, лутца и тулупа, а также тройного лутца. В итоге она сумела занять только четвёртое место на этапе, набрав 198,93 балла — 70,81 за короткую программу и 128,12 за произвольную.

Как ранее сообщалось, Алексей Ягудин, комментируя падения Трусовой, заявил, что это был не её день.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить