Ягудин о падениях Трусовой: сегодня не её день

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказал мнение о выступлении Александры Трусовой в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«По-человечески очень жалко в данный момент Сашу. Сегодня она представляла Джульетту в конце произведения, когда Ромео уже ушёл из жизни. Погоня за четверными — это её путь, её стиль жизни. Мы прекрасно знаем Сашу, как исполнительницу четверного сальхова, лутца, тулупа. Сегодня не её день. Если бы у неё получился сальхов — прыжок, который был сделан и докручен, но соскочила нога, Александра была бы совершенно другой», — завяил Ягудин в эфире Первого канала.

Он отметил, что девушки не всегда понимают, когда их сравнивают с мужчинами.

«Но у Сашки мужской характер. Ни у кого из парней сегодня не было заявлено четырёх четверных. Не знаю, что делают в «Ангелах Плющенко», но такой Трусову мы ещё не видели. Не помню таких прокатов Александры. Надо просто выкинуть его из головы», — добавил Ягудин.

Фигуристка упала при исполнении четверных сальхова, лутца и тулупа, а также тройного лутца, в итоге она сумела занять только четвёртое место на этапе, набрав 198,93 балла — 70,81 за короткую программу и 128,12 за произвольную.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.