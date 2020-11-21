Туктамышева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Елизавета Туктамышева заняла первое место в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

По итогам двух прокатов Туктамышева набрала 223,39 балла: 74,70 — за короткую программу и 148,69 — за произвольную.

Второе место заняла Алёна Косторная — 220,78 балла (78,84 + 141,94).

Тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова, набравшая 199,03 балла (70,07 + 128,96).

Александра Трусова стала четвёртой с суммарным результатом в 198,93 балла (70,81 + 128,12).

Ранее сообщалось, что Трусова допустила четыре падения в произвольной программе на Гран-при в Москве.