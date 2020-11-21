Туктамышева победила на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
- РИА Новости
По итогам двух прокатов Туктамышева набрала 223,39 балла: 74,70 — за короткую программу и 148,69 — за произвольную.
Второе место заняла Алёна Косторная — 220,78 балла (78,84 + 141,94).
Тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова, набравшая 199,03 балла (70,07 + 128,96).
Александра Трусова стала четвёртой с суммарным результатом в 198,93 балла (70,81 + 128,12).
Ранее сообщалось, что Трусова допустила четыре падения в произвольной программе на Гран-при в Москве.